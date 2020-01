Elf supporters vast na onrustige wedstrijd, agent bekogeld met stoel

Het was afgelopen vrijdagavond voor, tijdens en na de wedstrijd FC Eindhoven-Helmond Sport onrustig in en buiten het stadion. 'De wedstrijd werd daarom ook stilgelegd en de Mobiele Eenheid werd ingezet om supportersgroepen uit elkaar te houden', zo meldt de politie zaterdag.

Agent gewond

'Een agent raakte gewond nadat hij werd bekogeld met een stoel. Rond de wedstrijd werden in Eindhoven en Helmond elf verdachten aangehouden. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek', aldus de politie.

Aanhouding

Eén van de verdachten werd aangehouden omdat hij er van wordt verdacht de stoel naar de agent gegooid te hebben. Acht verdachten werden na de wedstrijd aangehouden in Helmond omdat zij op zoek waren naar een confrontatie met andere voetbalsupporters. Voor de wedstrijd werd een verdachte aangehouden op de Roostenlaan in Eindhoven omdat hij zich niet kon legitimeren en bij controle bleek dat hij een baksteen en vuurwerk op zak had. Een ander man werd in Eindhoven aangehouden omdat hij door rood liep en een agent die hem daarop aansprak in het been beet.