Weer autobrand in Hoogeveen

In de nacht van zaterdag op zondag is in de Du Boisstraat in Hoogeveen een auto afgebrand.

De brand werd rond 03.00 uur gemeld door de bestuurder. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet meer verhinderen dat de auto volledig afbrandde. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in een van de lampen.

Eerder deze week brandde ook al een auto af aan de Lomanstraat, zo 50 meter van de autobrand van afgelopen nacht. Na die autobrand was er in dezelfde straat een ontploffing in een woning. Of er een link is tussen die explosie en de autobrand is nog niet bekend.