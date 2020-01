Buren waarschuwen bewoners voor schoorsteenbrand

Opgeschaald naar middelbrand

Al snel werd opgeschaald naar middelbrand waarop de piepers in Annen, Zuidlaren en Borger gingen bij de dienstdoende spuitgasten. Maar deze melding werd enkele minuten weer ingetrokken. Wel kwam de hoogwerker uit Assen naar Eext.

Oplettende buren

Nadat deze in stelling was gebracht, werd de schoorsteen geveegd met een ramoneur en was het vuur verdwenen. Hoeveel schade de schoorsteenbrand heeft aangericht is niet bekend. De brand werd opgemerkt door de buren, de bewoners die thuis waren hadden zelf niets in de gaten zo wisten getuigen te melden.