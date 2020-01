Man overleden na aanrijding

Een bejaarde man, die zaterdag werd aangereden op de Coen Moulijnweg in Rotterdam, is aan zijn verwondingen overleden.

Ongeval

Het was vlak voor de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen, ongeveer 19.30 uur, toen een 86-jarige Rotterdammer de Coen Moulijnweg overstak om naar het stadion te gaan. Hij deed dit via de middenberm van de rijbaan. Een automobilist, die vanaf de Stadionweg over de Coen Moulijnweg reed, schepte het slachtoffer, die daardoor ernstig gewond raakte.

Overleden

Hij werd in zorgwekkend toestand naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij maandag 20 januari aan zijn verwondingen is overleden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de exacte toedracht en de omstandigheden rond dit ongeval.