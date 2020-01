Woningbrand in appartementencomplex Molenhof in Boxtel

De brandweer rukte woensdagmiddag rond 14.45 uur uit voor een woningbrand aan de Molenhof in Boxtel.

Deur geforceerd

De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse. Naar verluidt was er niemand thuis en heeft de brandweer de deur moeten forceren. Er raakte niemand gewond maar waar de brand in de woning heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.