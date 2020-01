Politie verdenkt 16-jarige jongen uit Schaijk van zware mishandeling eind vorig jaar

Dezelfde verdachte

'Al eerder is dezelfde verdachte voor dit incident gehoord, maar door gebrek aan bewijs hebben we deze persoon toen moeten vrijlaten. Zijn rol in het geweldsincident zijn we blijven onderzoeken en dat heeft geresulteerd in een uitnodiging voor een nieuw verhoor. Het onderzoek gaf voldoende aanleiding om deze persoon als verdachte aan te merken voor dit geweldsincident', aldus de politie

Zware verwondingen

Het 29-jarige slachtoffer liep bij de zware mishandeling, in de nacht van 29 op 30 december vorig jaar, een schedelbasisfractuur, gebroken oogkassen, een gebroken neus en een gebroken kaak op. Het slachtoffer ondervindt nog steeds hinder van datgene wat hem is aangedaan, zowel fysiek als mentaal. Het is afwachten of het slachtoffer weer helemaal de oude wordt.

Social media

Op social media is er de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan deze zaak. Mede door deze aandacht hebben zich veel mensen bij de politie gemeld met bruikbare tips die zijn onderzocht. De verdachte is na zijn nieuwe verhoor heengezonden en hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor zijn daden.