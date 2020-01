OM eist gevangenisstraffen tot 10 jaar tegen drugstransporteurs

Een tiende man die in het onderzoek werd aangehouden, is in september 2019 overleden. De negen verdachten die voor de rechter staan, zijn van geboorte afkomstig uit Utrecht, Zeist, Amstelveen, Curaçao en Paramaribo.

Strafeisen

Volgens het OM maakten zeven van hen deel uit van de criminele organisatie. Tegen twee verdachten, B.W (39) en H.W. (33), eiste het OM 10 jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in de criminele organisatie. Twee anderen, A.G. (47) en W. (61), hoorden 8 jaar tegen zich eisen. De officieren van justitie zijn van mening dat een passende straf voor verdachten W.(39) en D.H. (39) 78 maanden zijn, waar De L. (51) als het aan het OM ligt 7 jaren achter de tralies gaat. Twee verdachten die volgens het OM geen deel uitmaakten van de criminele organisatie, Van V. (51) en B. (52), hoorden het OM een strafeis van respectievelijk 4 jaar en 18 maanden tegen zich uitspreken.

Internationale drugstransporten

In de visie van het Openbaar Ministerie is sprake geweest van een crimineel samenwerkingsverband dat verdovende middelen naar het buitenland transporteerde. Het gaat om zogenoemde cocktailzendingen naar Scandinavië; bij de transporten blijkt een mix van verschillende drugs (cocaïne, xtc, wiet en amfetamine) te worden vervoerd.

De organisatie voerde de te transporteren verdovende middelen aan. Voor die taak had een aantal leden toegang tot opslag- danwel productielocaties van verdovende middelen. De door het OM ten laste gelegde pleegperiode is januari tot 26 november 2018.

De officier van justitie vandaag op zitting tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak: “Alle leden van de organisatie waren op de hoogte van het criminele oogmerk van hun activiteiten: geld verdienen middels het transporteren van verdovende middelen. Ze werkten er allemaal aan mee om dit doel te bereiken in een duidelijke onderling afgesproken rolverdeling.”

Onderzoek

Het onderzoek naar het crimineel netwerk dat zich zou bezighouden met het vervoeren en exporteren van cocktailzendingen van verdovende middelen is gestart op basis van restinformatie uit eerdere (buitenlandse) onderzoeken en informatie in de politiesystemen.

Grote politieactie

Tijdens een grote politieactie in en rond Utrecht op 26 november 2018 heeft de Landelijke Eenheid van de politie op verschillende plekken invallen gedaan en de verdachten aangehouden. Twee personen zijn aangehouden op verzoek van de Zweedse autoriteiten.

De politie heeft beslag gelegd op grote hoeveelheden geld, drugs, tabletteerstempels, een geldtelmachine, een vrachtwagen, luxe auto’s, administratie en een aantal vuurwapens Aangetroffen administratie –waaronder een briefje met weeknummers, getallen en bedragen- bleek te corresponderen met de geconstateerde transporten door de criminele organisatie.

De politiemensen troffen een tabletteerinrichting aan. Eén van de verdachten is hier op heterdaad aangehouden. In een speciaal hiervoor uitgeruste en geïsoleerde ruimte stonden keukenmachines vol met gekleurd poeder, twee tabletteermachines, potten met felgekleurde stoffen en grote hoeveelheden MDMA-poeder. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) stelt dat er in deze tabletteerinrichting bijna 20.000 pillen per uur geproduceerd werden. Tevens werd achter een dubbele wand nog 36 kilo MDMA poeder en 8 kilo MDMA tabletten aangetroffen. Ook lag daar een grote hoeveelheid stempels voor de tabletteermachine.

Terwijl de politie bezig was met de doorzoeking van de tabletteerplaats, opende een onbekende man van buitenaf de roldeur van de loods. Bij het zien van de politie is hij op de vlucht geslagen, maar kort daarop werd hij aangehouden. Bij doorzoeking van zijn woning, hebben de rechercheurs beslag gelegd op ruim 800-duizend euro aan contant geld.

Voorts werden in een opslaglocatie in Aalsmeer zo’n 25 kilo MDMA en op een adres in Neerpelt in België zo’n 550 kilo MDMA aangetroffen. De wijze waarop de drugs verpakt waren, kwam overeen met de verpakkingswijze van de aangetroffen MDMA in de tabletteerinrichting. Alle verdovende middelen waarop beslag is gelegd, zijn vernietigd.

PGP-telefoons en versluierd taalgebruik

Volgens het OM deden de verdachten hun best om hun activiteiten verborgen en buiten het zich van politie en justitie te houden. Ze maakten gebruik van wisselende nummers, PGP-telefoons, spraken vaak af op openbare plaatsen, maakten gebruik van versluierd taalgebruik en gebruikten auto’s die niet op naam stonden. Bij het afleveren van de verdovende middelen werd een controlesysteem ingebouwd. De illegale lading werd pas overhandigd, nadat de afnemer het juiste codewoord had doorgegeven aan de chauffeur.

Uit observaties, tapgesprekken en de door een van de verdachten opgenomen gesprekken blijkt dat men geregeld samenkwam om te overleggen over de gang van zaken. Er werd gesproken over klanten, afzetlanden, chauffeurs, prijzen van verdovende middelen en de taakverdeling.

Het criminele samenwerkingsverband is geëindigd door het ingrijpen van politie en justitie.

Het onderzoek wordt op 13 februari gesloten. De rechtbank doet uitspraak op dinsdag 27 februari.