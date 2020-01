Onderzoek naar schietpartij in Almere heropend

De rechtbank Midden-Nederland heropent het onderzoek in de strafzaak van een schietpartij in Almere. Twee weken geleden is de zaak inhoudelijk behandeld waarna het onderzoek is gesloten. Omdat de rechtbank zich nog onvoldoende voorgelicht vindt wordt het onderzoek heropend.

Schietpartij

Op 10 juli 2018 vond een schietpartij plaats in de Hypericumstraat in Almere waarbij een man gewond raakte. Een 20-jarige man uit Almere is verdachte is deze zaak. Op 8 januari is de zaak behandeld door de meervoudige strafkamer in het gerechtsgebouw in Lelystad. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van een poging tot moord en heeft een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs geëist.

Onderzoek onvolledig

Het slachtoffer is wel door de politie, maar nog niet door de rechter-commissaris en ook niet door de rechtbank als getuige gehoord in deze zaak. De rechtbank komt ambtshalve tot de conclusie dat het onderzoek naar de schietpartij onvolledig is. Het onderzoek wordt daarom heropend en het slachtoffer zal door de rechtbank ter terechtzitting als getuige gehoord worden.