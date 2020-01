'Mogelijk stoffelijke resten van vermiste Johan Van der Heyden gevonden'

De man wordt al sinds 2 juni 2019 vermist en de politie gaat er al een poos vanuit dat hij niet meer in leven is, maar zijn lichaam is nog altijd niet gevonden. De politie denkt dat de loodgieter door geweld om het leven is gebracht en in stukken is gehakt. De resten zouden daarna zijn vervoerd in een speciekuip en gedumpt in de omgeving van Steenbergen.

Speciekuip met beton gevonden

Naar aanleiding van een specifieke tip zijn politieduikers donderdagmiddag voor de tweede keer in korte tijd in het Schelde-Rijnkanaal gaan zoeken. Rond 15.00 uur is er door de politieduikers inderdaad een speciekuip met beton in het water gevonden. De kuip is uit het water gehaald en wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. Daar wordt onderzocht wat er precies in de kuip zit. Dit meldt Omroep Brabant donderdag.

Woonwagenkamp Steenbergen

In de zaak rond de vermiste Van der Heyden zijn al zeven personen aangehouden. Hoofdverdachten zijn Nicky S. (31) en zijn vriendin Wanda. De politie denkt dat zij de loodgieter in zijn eigen bestelbus hebben gegijzeld en hem daarin naar het Nederlandse Steenbergen hebben gereden. Daar zou hij vervolgens op een woonwagenkamp aan de Westlandseweg zijn vermoord en in stukken gezaagd.