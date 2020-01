Ruzie loopt uit op steekpartij in Rotterdam

Een ruzie in een woning aan de Kentering in Rotterdam-Hoogvliet liep zaterdagmorgen uit op een steekpartij.

Het slachtoffer werd in zijn been gestoken en is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De dader ging er na de steekpartij vandoor.

In de omgeving werd de verdachte aangetroffen. Doormiddel van de benaderingstechniek voor een gevaarlijke verdachte, kon de dader worden ingerekend. Op staat werd het vermoedelijke steekwapen aangetroffen.