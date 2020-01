Coronavirus verspreidt zich steeds verder

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder en heeft nu ook Europa bereikt. In Frankrijk zijn zeker drie mensen besmet, en ook in Australië en Maleisië is het virus bij mensen inmiddels vastgesteld.

Het virus heeft inmiddels aan zeker 41 mensen al het leven gekost. Meer dan 1.300 mensen wereldwijd zijn besmet. Al die mensen zijn in de Chinese provincie Hubei geweest en de meesten in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.

Spookstad

Inmiddels is de Chinese stad een spookstad geworden. Er zijn maar weinig mensen op straat te zien. Volgens het stadsbestuur is de toestand vanwege het virus in hun stad ''ernstig''. Naast dat mensen massaal binnenblijven, ligt het openbare leven kompleet plat.

Peking

De autoriteiten in Peking verbieden vanaf zondag alle busverkeer naar en van de Chinese hoofdstad om de verspreiding van de mysterieuze longziekte tegen te gaan, zo heeft de Chinese Volkskrant zaterdag geschreven.

40.000 mensen besmet

Onofficiële cijfers zeggen dat het aantal besmettingen rond de 40.000 ligt. Door deze sociale mediaberichten slaat de paniek onder de bevolking toe omdat men vreest voor het ''dodelijke virus''.

Vanwege de uitbraak van het virus zijn op veel plaatsen in China, waar Nieuwjaar wordt gevierd, grote evenementen geannuleerd en zijn pretparken gesloten om grote mensenmassa's te voorkomen.

In de provincie Hubei, het epicentrum van het virus, hebben de autoriteiten besloten om nog eens vijf steden onder quarantaine te plaatsen. Dat brengt het totale aantal steden dat is afgesloten van de buitenwereld op achttien.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is volgens het RIVM goed mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center testen beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand het virus heeft. Ook zijn er natuurlijk protocollen waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.