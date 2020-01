Vrouw en dochter aangehouden na ruzie in woning

Omstreeks 20.45 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er in een woning aan de Rottumsestraat iemand gestoken zou zijn. De verdachte had inmiddels de woning verlaten. Ter plaatse bleek naast de 45-jarige man ook zijn 47-jarige partner gewond te zijn. Beiden werden voor behandeling van hun verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Ondertussen was de zoektocht naar de verdachte, wiens identiteit bekend was, in volle gang. Zij werd later aangehouden in de buurt van haar woning elders in Den Haag. Haar 19-jarige dochter werd eveneens later aangehouden voor mishandeling. De recherche onderzoekt de zaak en ieders rol daarin en zal vandaag verklaringen afnemen van zowel de verdachten als beide slachtoffers