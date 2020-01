Groningers vragen bovengemiddeld vaak energiesubsidies aan

Huiseigenaren in de provincie Groningen vragen vaak landelijke subsidies aan voor energiebesparende maatregelen. Dit en meer blijkt uit een inventarisatie van nutsbedrijf Vattenfall, dat voor iedere Nederlandse gemeente in kaart heeft gebracht welke landelijke subsidies het vaakst aangevraagd worden én welke energiebesparende maatregelen er vanuit de gemeente worden aangeboden.

Groningse aanvragen voor energiesubsidies

Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen aanspraak maken op twee landelijke subsidieregelingen; de SEEH voor energiebesparing (zoals isolatiemaatregelen) én de ISDE voor de productie van duurzame energie.

In een gemiddelde Nederlandse gemeente werden in 2017 (meest recente cijfers) per 10.000 huishoudens 27,9 SEEH subsidies aangevraagd. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 ISDE subsidies aangevraagd.

In de provincie Groningen liggen de aantallen aanvragen fors hoger. Zo vroegen Groningers in dezelfde periode 50,8 SEEH subsidies aan per 10.000 huishoudens. De ISDE subsidie werd gemiddeld zelfs 163,3 keer aangevraagd per 10.000 Groningse huishoudens.