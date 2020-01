Vrouw overleden na mishandeling

Bij een ruzie in een woning aan de Schammenkamp in Rotterdam-Charlois is zaterdag 25 januari een 26-jarige vrouw zwaar gewond geraakt, zij is maandag 27 januari aan haar verwondingen overleden. Een 29-jarige man is aangehouden.

Buren alarmeerden zaterdagavond net voor middernacht de politie over het conflict in de woning. Agenten troffen in de woning de gewonde vrouw en haar kinderen, maar geen andere volwassene. Het onderzoeksteam van de politie komt graag in contact met getuigen die in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 januari tussen kwart voor twaalf en half één een man hebben zien weggaan vanaf de Schammenkamp.



De verdachte heeft zichzelf later die nacht op het politiebureau gemeld, waar hij is aangehouden. Hij wordt woensdag voorgeleid.