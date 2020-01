KLM vliegt wèl boven Iran en Irak, Air France niet

De Tweede Kamerfractie van D66 is het niet eens met de keuze van KLM om weer boven Iran en Irak te vliegen.

Tweede Kamerlid van D66 Jan Paternotte vindt het ook niet uit te leggen dat KLM's zustermaatschappij Air France nog wel om het conflictgebied heen vliegt en KLM dus niet. Volgens hem is dat 'onnavolgbaar voor passagiers'. Paternotte gaat er woensdag vragen over stellen aan de minister.

KLM vermeed tussen 8 en 23 januari het luchtruim van Irak en Iran na meerdere raketaanvallen op militaire bases in Irak en het neerhalen van een passagierstoestel van Ukraine International Airlines bij Teheran, de hoofdstad van Iran. Maar na een veiligheidsanalyse neemt luchtvaartmaatschappij KLM weer de snelste route naar Muscat en Abu Dhabi. Echter, zustermaatschappij Air France vliegt er dus niet overheen. Paternotte begript niet waarom twee maatschappijen binnen één luchtvaartgroep andere afwegingen maken. Dit meldt NH NIeuws woensdag.

Eigen veiligheidsanalyse

KLM mag net als alle andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zelf een veiligheidsanalyse maken. Hiervoor gebruikt KLM het 'security-managementsysteem' . De coalitiepartijen D66 en CDA vinden echter dat KLM die risicoanalyses moet overlaten aan een onafhankelijke instantie die dat voor alle Europese maatschappijen bepaalt.

Een woordvoer van Air France laat aan NH Nieuws weten dat AIr France zich aan de keuze van de Franse luchtvaartautoriteit DGAC (Directorate General for Civil Aviation) moet houden. Die heeft voor alle Franse luchtvaartmaatschappijen bepaalt dat vliegen boven Irak en Iran niet veilig is.

Advies Europees agentschap voor luchtvaart

Een van de overwegingen voor KLM om toch boven Irak en Iran te vliegen, is een advies van het Europese agentschap voor luchtvaart EASA. Die stellen dat vliegen boven Irak en Iran nog steeds onveilig is. Als Europese maatschappijen desondanks die route toch willen nemen, adviseert EASA om dat minimaal op 25.000 voet (7,6 km) hoogte te doen. KLM vliegt in het gebied hoger dan die aanbevolen 25.000 voet.

Passagiers Air France

Paternotte wijst erop dat reiziger s die een Air France ticket kopen ook op een KLM-vlucht kunnen worden gezet. Dus dat betekent dat passagiers zonder daar zeggenschap over te hebben met een KLM-toestel over conflictgebied worden gevlogen. En dat terwijl zij misschien bewust hebben gekozen voor Air France omdat die maatschappij daar niet overheen vliegt.