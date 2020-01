Man gewond bij schietpartij in Tilburg

In de nacht van woensdag op donderdag is in Tilburg een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dit meldt de politie donderdag.

Melding

De politie kreeg donderdag rond 01.15 uur een melding van het schietincident aan de Bartokstraat. Collega's uit de surveillancedienst waren als eerste ter plaatse en troffen de gewonde man aan. Het slachtoffer, een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werd door de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De man is niet levensbedereigend gewond. Agenten hebben vervolgens een plaats delict afgezet.

Gezocht naar dader

Agenten zochten in de omgeving naar de dader of daders van het schietincident. Een grasveld is afgezet als 'plaats delict'. Forensische opsporing is vervolgens een onderzoek gestart naar mogelijk sporen.