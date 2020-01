Dronken vrouw slingert met 6 jonge kinderen in auto over snelweg

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie een melding van een automobilist die op de A6 reed. 'Voor hem reed een auto die de hele snelweg nodig had, beide rijstroken en de vluchtstrook, om in Lelystad te komen', zo meldt de politie donderdag.

Jonge kinderen

De melder hield ons op de hoogte van de locatie en bij Lelystad konden we de auto controleren. De bestuurster kreeg de auto al hortend en stotend stil, ze had hier wel meerdere parkeervakken voor nodig. In de auto bleken naast de vrouw ook 6 jonge kinderen te zitten waarvan de jongste 1 jaar.

4x te veel gedronken

Na een ademtest is de vrouw meegenomen naar het bureau waar bleek dat ze ruim 4 x de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Ze verklaarde op een feestje te zijn geweest. Haar rijbewijs is uiteraard direct ingevorderd en ze moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. De politie heeft ook een zorgmelding opgemaakt over deze situatie.