Gewonde bij schietpartij in Tilburg

Een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is aan de Bartokstraat is donderdagmorgen gewond geraakt na een schietincident. De politie onderzoekt de zaak.

Rond 1.15 uur kreeg het operationeel centrum een melding van een schietincident. Agenten troffen op straat een gewonde man aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, de man is niet levensbedreigend gewond.

Onderzoek

Er is direct onderzoek gedaan door de technische en tactische recherche. Ook is er in de buurt gezocht naar (een) mogelijke dader(s). Dat leverde niks op.