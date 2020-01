Aankomende jaarwisseling zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verboden

Verbod op F3-vuurwerk

Komende jaarwisseling worden knalvuurwerk en vuurpijlen verboden voor consumenten. Het verbod is aanvullend op het eerder aangekondigde verbod op F3-vuurwerk zoals ratelbanden en Chinese rollen en singleshots. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen.

Veel letsel

'Het verbod is noodzakelijk omdat de recente jaarwisseling wederom niet goed is verlopen. Er was sprake van onacceptabel veel letsel en incidenten. En het aantal geweldsincidenten tegen agenten is in vijf jaar niet zo hoog geweest', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag.

Aanbevelingen uit OVV-rapport

Een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk is in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017. Het OVV-rapport adviseert daarnaast om te zorgen voor meer inzicht in de relatie tussen het type vuurwerk en de omvang en ernst van het letsel. Ook dat advies wordt overgenomen. Daarmee zijn alle aanbevelingen van het OVV-rapport overgenomen. Net als de afgelopen jaren blijft het kabinet de jaarwisseling evalueren en worden eventuele aanvullende maatregelen niet uitgesloten.

Fonteinen en tollen

Het kabinet wil dat mensen de mogelijkheid behouden om op een prettige manier vuurwerk af te steken. Het lichte vuurwerk in de F1-categorie en verschillende soorten siervuurwerk in de categorie F2 blijven daarom toegestaan voor consumenten. Het gaat dan onder meer om fonteinen en tollen.

Gemeentelijke vuurwerkshows

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij een veilige en prettige jaarwisseling. Zij kunnen vuurwerkshows en andere festiviteiten (laten) organiseren, en maatregelen opleggen aan bekende raddraaiers. Ook kan de gemeente (delen van) het grondgebied vuurwerkvrij maken, als ook combineren met het organiseren van lokale vuurwerkevenementen. Een dergelijk evenement wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van een professionele vuurwerkdeskundige die ervoor zorgt dat vuurwerk veilig wordt afgestoken en het publiek voldoende afstand houdt. In de lokale driehoek worden verder afspraken gemaakt over de extra inzet die nodig zal zijn op de handhaving van het vuurwerkverbod.

Straffen verhoogd

De aanpak om tot een meer veilige jaarwisseling te komen heeft niet alleen betrekking op vuurwerk, maar ook op de aanpak van illegaal vuurwerk en het bestrijden van geweld tegen hulpverleners. Zo is sinds 15 december 2019 het hinderen van hulpverleners overal strafbaar en is de straf verhoogd. Ook is een taakstrafverbod in voorbereiding bij geweld tegen personen met een publieke taak.