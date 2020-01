Auto tegen boom Schoonloo

Een automobilist is vrijdag aan het begin van de middag op de Westdorperstraat tussen Schoonloo en Borger met zijn voertuig tegen een boom geknald. De bestuurder is daarbij gewond geraakt, evenals een tweede inzittende.

Hulpdiensten

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en brandweer Borger zijn ter plaatse. Volgens ooggetuigen sloeg de auto over de kop en belandde na de botsing in de berm naast de weg tegen een boom. Beide personen, een man en een vrouw, zijn na een eerste onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.