Zwaar ongeval met meerdere gewonden op N34 bij Emmen

Hulpdiensten met twee traumaheli's

Hierop werden de hulpdiensten opgeroepen van onder andere de brandweer uit Emmen en Sleen, politie, ambulance en twee traumahelikopters waarvan één vanaf Eelde en de andere van vliegbasis Volkel in Noord-Brabant.

Vijf gewonden

De hulpdiensten waren druk doende om de slachtoffers uit de auto's te halen. Volgens de politie Drenthe gaat het om vijf gewonden, waarvan twee ernstig. De politie sloot de N34 tussen de afslagen Emmen Rondweg en Emmen Centrum af en het verkeer werd omgeleid. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Verkeersspecialisten van de politie hebben een onderzoek verricht.

Update 10.00 uur

De drie mannen uit de eerste auto zijn allen met diverse verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie er heeft gereden. In de tweede auto zaten een 35-jarige man, een 13-jarige jongen en 41-jarige vrouw uit Groningen. De vrouw is eveneens met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Beknellingen

In de derde auto zaten een 55-jarige man en 45-jarige vrouw uit Borger-Odoorn. Beide zaten bekneld en zijn met behulp van de brandweer uit de auto bevrijd en eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is dus nog in onderzoek.