FNV: Dreigende acties Heineken voor en tijdens carnaval

FNV heeft een cao-eindbod bij Heineken neergelegd. Als de bierbrouwer niet voor vandaag, maandag 3 februari, 14.00u op het bod ingaat, sluit de bond acties voor en tijdens carnaval niet uit. Jet Grimbergen, bestuurder FNV Industrie: 'We zijn al meer dan vier maanden met deze cao bezig. Wij willen koopkrachtverbetering voor de medewerkers, dat betekent vier procent meer loon.'

Naast meer loon willen de medewerkers ook een zwareberoepenregeling. 'Het geduld van de FNV-leden is op. De resultaten van Heineken zijn fantastisch, het management krijgt mooie bonussen, de medewerkers willen ook meedelen', aldus Grimbergen.

Carnaval

Als Heineken niet reageert voor vandaag 14.00u, volgt een ultimatum dat afloopt op woensdag 5 februari in de middag. Grimbergen: 'Als dan nog niet in wordt gegaan op onze eisen uit het ultimatum, sluiten we acties voor en tijdens carnaval niet uit.'

Steun

FNV heeft de steun van de leden van de bond die werken bij de drankenfabrikant. Vorige maand kwamen bij meerdere bijeenkomsten op verschillende locaties meer dan 500 leden bij elkaar.

2500 mensen

De nieuwe cao geldt voor Heineken Nederland waar ongeveer 2500 mensen werken. Naast de brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude, vallen daar ook frisdrankfabriek Vrumona en bierbrouwerij Brand onder.