Januari was volgens KNMI extreem zacht

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van ca. 6,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 3,1 °C was het in januari zeer zacht.

De maand eindigt daarmee in de top 5 van zachtste januarimaanden sinds 1901, het begin van de metingen.

Het jaar begon met code rood op oudjaarsavond vanwege zeer dichte mist in het noorden van het land. Koud was het nieuwjaarsnacht ook, met name in het oosten van het land.

Normaal ligt de temperatuur in deze tijd van het jaar tussen de 5 en 6 °C

Al gauw liepen de temperaturen op. Vanaf 8 januari brak een zeer zachte periode aan met op de meeste dagen maximumtemperaturen boven 10 °C. Normaal ligt de maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar tussen de 5 en 6 °C. In Arcen werd het op 9 januari 13,6 °C, de hoogste temperatuur deze maand.

Halverwege de maand werd het rustig, vrijwel droog maar ook vaak mistig weer. De temperaturen lagen rond normaal. De temperatuur daalde ’s nachts regelmatig tot rond het vriespunt. Het koudst werd het op 21 januari in Maastricht, -5,4 °C.

Januari was vrij droog met gemiddeld over het land 46 millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 73 millimeter. Aan het eind van de maand (27 en 28 januari) was het onstuimig met in het kustgebied en in het noorden van het land lokaal 20 millimeter neerslag. Tijdens deze winterse buien kleurde het in het noorden van het land af en toe even wit.