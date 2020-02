Veroordelingen voor dodelijk ongeval N35 bij Haarle

Rijbaan volledig geblokkeerd

In de vroege ochtend van 7 maart 2018 reed de vrouwelijke verdachte met haar vrachtwagen over de Almeloseweg, de N35. Door de dichte mist vergistte zij zich en kwam zij er op dat moment achter dat ze een afslag te vroeg had genomen. De achterkant van haar vrachtwagen stond op dat moment op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer en deze blokkeerde de rijbaan volledig. Een bestelbusje knalde op de achterkant van de vrachtauto waardoor de bijrijder ter plaatse overleed. De bestuurder van het bestelbusje, de 34-jarige man uit Nijverdal, raakte lichtgewond.

Aanmerkelijke schuld

Op het moment van het ongeval was er sprake van dichte mist en bovendien was het donker. De vrouw uit Haarle, een beroepschauffeur, had op dat moment beperkt zicht. Los van de vraag of ze onder die omstandigheden de inrit had moeten inrijden, is haar handelswijze ná het inrijden van de inrit cruciaal. In plaats van de vrachtauto direct te verplaatsen heeft ze deze laten staan, terwijl er sprake was van dichte mist en duisternis. Ook had ze niet de intentie om de vrachtauto op dat moment te verplaatsen, maar wilde ze eerste de omgeving verkennen. Hiermee vormde ze een blokkade voor de bestelbus. Dat de bestelbus met een te hoge snelheid over de N35 reed maakt het verwijtbare handelen voor de vrachtwagenchauffeuse niet anders. Ook de chauffeur van de bestelbus heeft schuld aan het ongeval door onder andere niet te anticiperen op de weersomstandigheden. Hij heeft te hard gereden – de maximum snelheid is daar 80 kilometer per uur – en het was op dat moment mistig en donker, waardoor het zicht belemmerd werd. Bovendien kent de weg op dat stuk veel in- en uitritten.

Strafmaat

De rechtbank stelt voorop dat geen enkele straf recht kan doen aan het verdriet van de nabestaanden. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en het feit dat beide verdachten blijk hebben gegeven zeer geraakt te zijn door het ongeval. Zowel de vrachtwagenchauffeuse als de bestuurder van de bestelbus hebben professionele hulp ingeschakeld.