Verkrachting leidt zelden tot vervolging

De verdachten van verkrachting worden nauwelijks vervolgd en als dit al het geval is volgen er lage straffen. Dit blijkt uit onderzoek door het AD die cijfers bij politie, justitie en rechtbank onderzochten.

De meeste meldingen van verkrachting eindigen al bij de politie. Slecht 37 procent van de meldingen van verkrachting leidde tot daadwerkelijk een aangifte. Volgens de politie kan dit voortkomen bij gebrek aan bewijs, een verhaal niet klopt of dat een slachtoffer afziet van aangifte.

Bij het Openbaar Ministerie worden nog eens 58 procent van de zaken geseponeerd omdat de bewijslast vaak lastig is.

De rechtbanken in Nederland behandelde tot oktober vorig jaar 172 verkrachtingszaken. In 102 werden verdachten veroordeeld. Hierbij wordt sinds 2017 nooit de maximum straf van 12 opgelegd. Zes jaar was de hoogste straf.