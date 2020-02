Tweede verdachte explosie woning op Urk aangehouden

Op Urk is vannacht de 23-jarige man aangehouden die gezocht werd voor betrokkenheid bij een explosie in een woning. Dit maakte de politie bekend.

Op 3 november werd een jong gezin opgeschrikt door een explosie in hun woning aan de Golfoploop op Urk. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar de ravage in de woning was enorm. De politie vermoedt dat het een wraakactie is en het gezin onbedoeld slachtoffer geworden en was de actie voor iemand anders bedoeld.

Aanhouding

Eerder werd al een 28-jarige man van Urk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.

Ultimatum

De 23-jarige man kreeg van de politie tot woensdag 15 januari 09.00 uur de tijd om zicht te melden bij de politie. Nadat het Ultimatum verlopen was, heeft de politie de identiteit van de verdachte bekend gemaakt.