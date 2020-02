Woning Sprang-Capelle 's nachts beschoten

In de nacht van woensdag op donderdag is een woning beschoten aan de Nieuwevaart. Dit meldt de politie donderdag.

Melding woning beschoten

'Er is niemand gewond geraakt. We zijn een onderzoek gestart en vragen de hulp van getuigen', aldus de politie. Rond 02.15 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een woning zou zijn beschoten aan de Nieuwevaart. Meerdere politie-eenheden werden naar Sprang-Capelle gestuurd.

Kogelinslagen in raam

Er zaten in het raam aan de straatkant meerdere kogelinslagen. Op dat moment waren de bewoners wel thuis maar er raakte niemand gewond. De omgeving is afgezocht naar mogelijke verdachten maar er werd niemand meer aangetroffen. De recherche startte direct een forensisch- en tactisch onderzoek. De aangifte is opgenomen.