Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij IJsselmonde in 2015

De politie heeft medio januari een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Bovenstraat in Rotterdam IJsselmonde, vijf jaar geleden. 'De man, een 30-jarige Albanees, is dinsdag 11 februari voorgeleid en zit voorlopig nog vast', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Aanhouding

De verdachte is aangehouden in Frankrijk, terwijl hij van Turkije naar Frankrijk reisde. Hij wordt ervan verdacht de chauffeur te zijn die in 2015 de verdachten van en naar de Bovenstraat heeft gereden.

Schietpartij

Op 15 januari 2015 kreeg de politie een melding van een schietpartij in Rotterdam IJsselmonde. Ter plaatse bleek er geschoten te zijn. In de woning aan de Bovenstraat werden twee dode mannen aangetroffen. Daarnaast bleek er flink gevochten en lagen er verdovende middelen in de woning.

Vrijgesproken

Na de schietpartij is er één verdachte aangehouden, een destijds 28-jarige man uit Albanië. Het OM eiste in 2016 een gevangenisstraf van 20 jaar wegens dubbele moord. De man werd door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken voor moord, maar is wel veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenbezit. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen het vonnis. Dat beroep zou vorige week dienen bij het Hof, maar is uitgesteld door de aanhouding van deze tweede verdachte.