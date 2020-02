Vlaardinger (50) verdacht van deelneming terroristische organisatie

Verdenking

'De man wordt ervan verdacht dat hij in de periode van 2011 t/m 2018 diverse malen in Libië is geweest en daar betrokken was bij een terroristische organisatie', aldus het OM. In de tijd dat hij in Nederland was, heeft hij vermoedelijk contact onderhouden met leden van één of meerdere terroristische organisaties in Libië.

'Geen concreet gevaar'

Er zijn geen aanwijzingen dat verdachte in die periode een concreet gevaar heeft gevormd voor de veiligheidssituatie in Nederland. De man is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de verdachte veertien dagen langer blijft vastzitten.