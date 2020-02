Twee gewonden na steekincident Amsterdam-Zuid

Vrijdagmiddag zijn bij een steekincident in Amsterdam twee personen gewond geraakt. De twee zouden ruzie hebben gekregen in de Talmastraat.

Mes getrokken

Eén van de twee trok een mes en begon op de ander in te steken. De man die werd gestoken wist het mes af te pakken en stak ook in op zijn tegenstander. Politie en ambulancediensten kwamen ter plaatse om de gewonden medisch te behandelen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.