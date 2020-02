Stormschade op dak met zonnepanelen in Sint-Oedenrode

Zondagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een stormschade melding aan de Biestheuvelstraat in Sint-Oedenrode. Op het dak van meerdere woningen was een afdekplaat los gewaaid bij de zonnepanelen die door de wind hevig heen en weer klapperde.

Ladderwagen

Met behulp van een ladderwagen werd eerst op het dak gekeken waarna beneden werd overlegd wat men eraan kon doen. Uiteindelijk hebben brandweerlieden de afdekplaat opnieuw vastgezet. Een medewerker van de woningbouwvereniging was al eerder ter plaatse gekomen maar hij kon niets betekenen waarna de brandweer in kennis werd gesteld. De straat rondom de woningen was enige tijd afgesloten voor het verkeer.