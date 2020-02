Jongen (15) gewond na steekincident in woning in Emmen

Dinsdagavond heeft zich in Emmen in een woning aan de Laan van de Bork een steekincident voorgedaan. Hierbij is een 15-jarige jongen gewond geraakt.

Hulpdiensten ter plaatse

Politie en ambulancemedewerkers zijn de woning binnengegaan. Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen. Ook de traumahelikopter ging vanaf vanaf vliegveld Eelde onderweg maar die werd boven Ees weer afgemeld.

Twee aanhoudingen

De politie heeft twee verdachten ter plaatse aangehouden. De 15-jarige jongen die gewond is geraakt is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning moet onderzoek van de politie uitwijzen. De technische recherche stelt een onderzoek in.