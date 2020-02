Dode en gewonden bij steekpartij in zorginstelling

Omstreeks 20.15 uur hoorden buren geschreeuw en merkten dat het onrustig was in het pand waar mensen begeleid wonen. Hierop belden zij rond 20.20 uur 112 omdat men het niet vertrouwde. Omdat de politie na tien minuten nog niet ter plaatse was, belde men nogmaals 112. Een buurman zegt tegenover de regionale omroep dat hij rond 20.40 uur opnieuw 112 belde en te horen kreeg dat er geen wagen beschikbaar was.

Toen de hulpdiensten eenmaal ter plaatsen waren bleek er één persoon om het leven te zijn gekomen en twee gewond. De gewonden zouden in de arm zijn gestoken en een manelijke medewerker zou ook in zijn borst zijn gestoken. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en de dader.