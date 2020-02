Beveiliging PI Vught fors opgeschroefd na komst 'zware jongens'

Toename verdachten zware misdrijven

'De afgelopen periode is het aantal verdachten van zware misdrijven dat in de PI wordt gehuisvest, toegenomen. Dat betekent ook meer risico’s. Er is een potentieel risico denkbaar voor de PI als inrichting en de directe omgeving van de PI', aldus het OM.

Zichtbare en onzichtbare maatregelen

Om die risico’s te beperken zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Zo gelden bij meldingen rond de PI strikte opvolgprotocollen en is er in de omgeving verscherpt toezicht. Vanaf donderdag 20 februari wordt ook de bewakingseenheid van de politie ingezet. Deze speciale eenheid beveiligt gebouwen of locaties waarvoor een verhoogde dreiging geldt.