Twee gewapende mannen overvallen afhaalrestaurant

Een gewapend duo heeft donderdagavond een Chinees restaurant aan de Lindenburg overvallen. Er raakte niemand gewond. De politie heeft de daders nog niet gearresteerd en is op zoek naar een man en een vrouw, die met een kindje voor het restaurant wegliepen.

Het incident vond rond 20.15 uur plaats. De overvallers droegen bivakmutsen en bedreigden het personeel met een mes. Het tweetal vluchtte weg richting Agathadonk. De buit bestond uit geld. Agenten zochten daarna tevergeefs in de omgeving naar de daders.

Politie zoekt man en vrouw

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Heel specifiek is de politie op zoek naar een man en een vrouw, die kort voor de overval met een kindje voor het restaurant liepen.