Heldhaftige chauffeurs voorkomen ongeval op A2

Alerte vrachtwagen chauffeurs

Een automobilist reed vrijdagmiddag rond 12.00 uur met zijn bestelbus over de autosnelweg A2 in Noordelijke richting ter hoogte van Beek. De bus slingerende over de autosnelweg, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond voor andere weggebruikers. Alerte vrachtautochauffeurs die achter de bus reden besloten naast elkaar te gaan rijden om zo te voorkomen dat de auto met andere weggebruikers zou botsen.

Onwel

De bestuurder stopte enige tijd later op de vluchtstrook, hij bleek onwel te zijn geworden in zijn voertuig. De man is per ambulance voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de vrachtautobestuurders die melding deden en alert handelden bedankt dat zij zo een mogelijke aanrijding hebben voorkomen.