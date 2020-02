Zeer grote brand in bedrijfspand in Zwaag

Omstreeks 19.45 uur werd de brand ontdekt en greep volgens de brandweer snel om zich heen. Het bedrijf verwekt bamboe waardoor er veel brandbaar materiaal in het pand ligt.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog uit het pand. De brandweer rukte met groot materieel uit om overslag naar andere panden te voorkomen.

De #Brandweer is onderweg naar een grote #brand aan de #Adam_smithweg in #Zwaag, betreft een brand in een Bamboo verwerking bedrijf. Meer info volgt