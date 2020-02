Italië telt nieuwe dode door coronavirus

In Italië is het in korte tijd de derde dode en in Europa de vierde. In Italië zijn op dit moment 133 mensen besmet met het coronavis Covid-19.

Inmiddels hebben autoriteiten enkele dorpen in het Noorden van Italië van de buitenwereld afgesloten om zo te proberen verdere besmetting te voorkomen.

De maatregelen blijven volgens Premier Giuseppe Conte enkele weken van kracht. Dit geldt voor de plaatsen Lombarije en de aangrenzende plaats Veneto. Er zijn verschillende zones in het gebied opgesteld (hotspots) Alleen met speciale toestemming mogen mensen er door heen reizen. Ze hebben gevolgen voor zo'n 50.000 mensen in elf gemeenten die onder deze regio's vallen. Zowel het legers als politie bewaken de posten.

In middels hebben civiele beschermingsdienst duizenden plekken in gereedheid gebracht voor de opvang van mensen die zijn besmet en in quarantaine moeten.

Italië is niet het eerste land dat is getroffen in Europa. In Duitsland zijn 16 gevallen bekend en in Frankrijk 12.

In China zijn meer dan 76.000 mensen getroffen door het virus en ruim 2300 inwoners overleden.