Vrouw drukt voor tonnen achterover bij Martiniplaza

De FIOD doet onderzoek naar verduistering van honderdduizenden euro’s bij Martiniplaza in Groningen. De verdenking is dat een administratief medewerker van de evenementenlocatie circa 300.000 euro van haar werkgever op haar privé-rekeningen heeft gestort. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachte, omdat misdaad niet mag lonen.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. De FIU heeft deze als verdacht door gemeld. Het viel op dat de vrouw regelmatig na werktijd grote contante stortingen deed op haar bankrekening. Haar inkomsten waren niet toereikend om de hoogte van deze bedragen te verklaren. De verdachte was werkzaam op de financiële afdeling en kon beschikken over kasgelden. Ze heeft vermoedelijk een deel van die gelden verduisterd en op haar rekening gestort. De gelden zijn vermoedelijk gebruikt om online te gokken. De 54-jarige vrouw is op 21 januari aangehouden voor verhoor.

Het dienstverband van de vrouw is inmiddels beëindigd. Er is later aangifte van verduistering gedaan door de werkgever.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.