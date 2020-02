Man pleegt vernielingen en mishandelt agenten

Rond 20.00 uur kreeg de meldkamer een telefoontje dat een man, die mogelijk onder invloed van drugs was, in een woning vernielingen aan het plegen was. Agenten gingen ter plaatse en troffen de man aan in de achtertuin van de woning. Toen ze hem wilde aanhouden ging de man in verzet. De man sloeg wild om zich heen en de agenten waren genoodzaakt om assistentie van andere dienders in te roepen. Ondanks het gebruik van pepperspray en de wapenstok bleef de Bergenaar zich hevig verzetten. Dan man wist er vandoor te gaan en vluchtte de nabijgelegen woning in. Daar kon de man, met veel geweld, worden aangehouden. Twee agenten moesten op hem gaan zitten in de politiebus om hem onder controle te houden.

Politiebureau

Ook op het politiebureau waren meerdere agenten nodig om de man uit de bus te krijgen en in de cel te zetten. Een van de dienders liep meerdere verwondingen op tijdens de aanhouding. Onder andere een scheur in de lip en het oor. Ze heeft aangifte van mishandeling gedaan.

Drugs

Een eerste test wees uit dat de man mogelijk onder invloed van cocaïne. Er is ook bloed bij hem afgenomen. De man is ingesloten.