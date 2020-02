Veiligere en duurzamer munitie voor politie

In september 2020 verwacht de politie de nieuwe 9 mm-patroon in gebruik te nemen. De patroon heet Action NL en wordt geleverd door de firma RUAG. Nieuw is ook dat de lege hulzen worden hergebruikt.

Politie en ketenpartners als de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Vervoer en Ondersteuning hebben gedurende de aanbestedingsprocedure de patroon drie weken lang getest. Daarbij zijn de bij de overheid gebruikte 9 mm-vuurwapens en munitie uitgebreid getest door de schutters die er mee werken. Tijdens de tests zorgde de Action NL-patroon geen enkele keer voor storing. De combinatie van wapens en munitie functioneert goed. Verder is de munitie die door de diverse fabrikanten voor deze aanbesteding is aangeboden, getest door het Nederlands Forensisch Instituut.

Veiliger in gebruik

‘De nieuwe patroon levert door een andere constructie bovendien minder kans op doorschot op’, zegt producten- en dienstenmanager Barry van Soest. ‘Als de politie moet schieten, is dat om iemand handelingsonbekwaam te maken. Dat gebeurt bij voorkeur met één schot. Meer schieten levert niet alleen meer risico op voor diegene op wie wordt geschoten, denk aan meer verwondingen, maar levert ook meer risico op voor de omgeving. In Nederland zijn proportionaliteit en subsidiariteit kernbegrippen voor ieder politiemens.’



Jaarlijks gebruikt de politie 12,5 tot 15 miljoen patronen, bijna uitsluitend voor toetsen en trainingen. De huidige patroon is sinds 2013 in gebruik. Daarom startte in 2017 een aanbesteding die eind 2019 is afgerond. Aan de aanbesteding deden vier fabrikanten mee.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de nieuwe patroon te waarborgen, voert de fabrikant tijdens het productieproces zowel machinale als manuele controles uit. Daarnaast voert de ook Wapen Technische Dienst van de politie zelf steekproeven uit. De kwaliteitscontroles worden op elk geproduceerd lot (500.000 stuks) toegepast. ‘In alle jaren dat de huidige munitie wordt gebruikt, zijn er minder dan 50 patronen aangetroffen die niet aan de eisen van de politie voldeden’, laat de manager weten. ‘Dat is op een totale productie van bijna 200 miljoen patronen. Deze hoeveelheid is inclusief die van ketenpartners en de omscholing naar de Walther P99Q-NL.’

Ketenpartners

Nieuw is ook dat de hulzen die als afvalstoffen worden beschouwd, hergebruikt worden. De fabrikant neemt de hulzen terug en gebruikt deze als grondstof voor het maken van nieuwe patronen. Deze circulariteit draagt bij aan het korpsbeleid om te verduurzamen.



De patronen worden al geproduceerd maar worden naar verwachting in september in gebruik genomen, als de buffervoorraad op is. Naast de politie wordt de nieuwe 9 mm-munitie ook gebruikt door de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van J&V, de FIOD en Douane van het ministerie van Financiën, de politie in de overzeese gebiedsdelen, de Koninklijke Marechaussee en de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie van het ministerie van Defensie.