Persoon gewond bij schietincident Heerlen

Maandagavond is in Heerlen rond 19.30 uur een persoon gewond geraakt bij een schietincident. Dit meldt de politie maandagavond.

Anjelierstraat

'Het schietincident gebeurde rond 19.30 uur op de Anjelierstraat', aldus de politie. De politie evenals een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer medische hulp te bieden.

Melding schoten

Even na 19.30 uur ontving de politie melding dat er schoten gehoord waren op de Anjelierstraat. Eenmaal ter plaatse bleek er een schietincident in een friture te hebben plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. Deze is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Conflict

Er ging een conflict aan het schietincident vooraf. Wat de aanleiding van dit conflict is, wordt nog onderzocht. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden. De politie is onderzoek opgestart en gaat daarbij in gesprek met mogelijke getuigen.