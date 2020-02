Traumateam ingevlogen voor gevallen fietser

Rond 23.45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Hobbendonkseweg in Boxtel. Hierbij was een persoon nabij de rotonde met de Brederodeweg ongelukkig ten val gekomen. Ook het traumateam werd ingevlogen.

De traumahelikopter landde in een weiland langs de Eindhovenseweg. De politie bracht de trauma-arts en zijn assistent naar de plaats van het ongeval waar het slachtoffer reeds in de ambulance lag. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets werd tijdelijk bij buurtbewoners gestald.