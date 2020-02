Tweetal schuldig aan stalking en voorbereiding moord

Stalken en voorbereiding moord

De 45-jarige man en het slachtoffer hadden tussen 2011 en 2018 een onstuimige relatie, die meermalen is verbroken door beiden. In 2018 is de relatie officieel beëindigd. Vanaf dat moment begon de man haar te stalken. Het slachtoffer werd in de gaten gehouden, achtervolgd en gefilmd. Ook heeft hij naaktfoto’s van het slachtoffer op sekssites geplaatst. Om het slachtoffer te volgen heeft de 45-jarige man ook andere mensen ingeschakeld, waaronder zijn neef. Die plaatste een camera bij het huis van het slachtoffer. De mannen hadden een wapen en munitie in hun bezit. Uit verschillende WhatsAppgesprekken blijkt dat zij van plan waren om het slachtoffer te vermoorden. Zo werd er onder meer gesproken over wapens en ‘gepopt worden’. Dat het niet tot een moord is gekomen is te danken aan het optreden van politie en justitie.

Angst

De mannen hebben met hun handelen ernstige inbreuk gemaakt op het leven van het slachtoffer. Zij heeft nog steeds de angst dat ze constant achtervolgd wordt. Zij kon niet meer slapen en heeft het plegen van zelfmoord overwogen. Ook heeft zij haar woning en sociale netwerk moeten verlaten en moet ze proberen om haar leven opnieuw op te bouwen.

Straf

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met straffen in vergelijkbare zaken. De 45-jarige man krijgt een hogere straf omdat hij een leidende rol in het geheel had. Beide verdachten zijn onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Bij de 45-jarige man is een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken geconstateerd. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, zo concluderen de deskundigen. De rechtbank oordeelt dat de maatschappij tegen de man moet worden beschermd en legt daarom de tbs-maatregel met dwangverpleging op. Daarnaast houdt de rechtbank er rekening mee dat ook na afloop van de tbs-maatregel mogelijk nog toezicht nodig is. Daarom wordt in het vonnis de mogelijkheid vastgelegd om de man na afloop van de tbs een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. Aan de neef is naast de gevangenisstraf een contactverbod met het slachtoffer voor de duur van twee jaar opgelegd.