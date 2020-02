Geldkoerier in Amsterdam aangehouden

In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Ook zijn drie woningen en een winkelpand in Amsterdam doorzocht.

Het vermoeden is dat de verdachte als geldkoerier werkzaam was voor een undergroundbankier. Eveneens wordt vermoed dat het contante geld dat aan hem werd overgedragen een criminele herkomst had. Er is beslag gelegd op administratie, een grote hoeveelheid contant geld, twee auto’s en tientallen mobiele telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.