Politie houdt verdachte aan voor steekincident

Rond 09.45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de opvanglocatie. Agenten gingen direct ter plaatse. Het slachtoffer dat zwaar gewond raakte tijdens het steekincident werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. De politie startte direct een onderzoek en kon in de avond de 38-jarige bewoner van de opvanglocatie aanhouden.

Politie doet onderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van het incident. De politie doet hier onderzoek naar. De politie heeft technisch onderzoek verricht op de opvanglocatie en getuigen en betrokkenen worden gehoord.