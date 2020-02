Grote politieactie, 10 aanhoudingen, 1 verdachte in been geschoten

Donderdagavond heeft de politie in Noord-Nederland tijdens een grote politieactie op meerdere plaatsen invallen gedaan en in totaal 10 verdachten aangehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Geschoten op verdachte

Bij een aanhoudingsactie op de Lavendelheide in Drachten heeft de politie op een verdachte geschoten. Bij de aanhouding werd de verdachte in zijn been geschoten. 'De verdachte is gewond, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Lopend rechercheonderzoek wapen- en drugshandel

De aanhouding van donderdagavond in Drachten waarbij is geschoten door de politie vond plaats als onderdeel van een lopend rechercheonderzoek naar wapen- en drugshandel. In verband met dit rechercheonderzoek heeft de politie donderdagavond invallen en doorzoekingen gedaan in 17 panden in Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten. Er zijn in totaal 10 verdachten aangehouden.

Deel doorzoekingen vrijdag overdag verder

Omdat de politie alle panden goed wil onderzoeken en dat in enkele gevallen beter gaat in het daglicht, wordt een deel van de doorzoekingen pas vrijdag gedaan. De panden worden intussen bewaakt om sporen veilig te stellen.