Brand in keuken studentenpand Turfsingel Groningen

Vrijdagavond is rond 18.30 uur bij een studentenwoning aan de Turfsingel in Groningen brand uitgebroken in een keuken. Dit heeft de brandweer bekendgemaakt.

Brandweer massaal ter plaatse

'We zijn met meerdere voertuigen uitgerukt omdat er nog mensen binnen zouden zijn', zo meldde de brandweer vrijdagavond. De brandweer had de brand in de keuken snel onder controle. Vervolgens controleerde de brandweer alle kamers in het pand.

Rook ingeademd

Gelukkig was iedereen op tijd uit het pand. Eén persoon, die rook had ingeademd, werd nagekeken door collega’s van de ambulance. Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen.