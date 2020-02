Persoon gewond door vallende gevelstenen in Tilburg

In Tilburg is zaterdag aan het begin van de middag door de wind het bovenste deel van de gevel van een kantoorgebouw aan de Spoorlaan ingestort. 'Hierbij is een persoon gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) zaterdag.

40 meter hoogte

De gevelstenen vielen rond 13.30 uur vanaf de 12e etage van het ongeveer 40 meter hoge kantoorpand, een van de stadskantoren van de gemeente Tilburg. Een voorbijgangster is geraakt door de stenen en is opgenomen in het ziekenhuis.

Metalen dakprofiel losgeraakt

'Omdat een metalen dakprofiel loszit en mogelijk op de spoorrails kan waaien is het treinverkeer stilgelegd. Ook ligt een flink aantal steenwolplaten op het spoor', aldus de VRMWB. Het dakprofiel kan pas verwijderd worden als de wind enigszins gaat liggen. Tot die tijd blijft het kruispunt Gasthuisring / Brokxlaan afgesloten. Ook het busverkeer is hier gestremd.

Stenen 80 meter ver gevallen

Het hele kruispunt blijft tot morgenavond afgesloten vanwege de wind. Stenen zijn wel tot 80 meter van het gebouw gevallen. Het deel onder het losgekomen deel is beter verankerd en blijft zitten. Een deel zit nog los en valt mogelijk nog naar beneden.

Update 15.00 uur

Het treinverkeer is weer op gang gebracht. Het metalen dakprofiel is succesvol verwijderd. Het kruispunt is nog afgezet.