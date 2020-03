Forse schade bij ongeval op de N33 bij Veendam

Zaterdagmiddag is grote schade ontstaan tussen twee personenauto's na een ongeval op de N33 bij Veendam. Rond 15.40 uur botste één van de voertuigen achter op zijn voorligger.

Pech

Mogelijk stond één van de voertuigen met pech waarna een andere automobilist er vol achterop is gereden. Ongeveer 10 minuten voor de 112-melding werd op deze locatie een pech melding gedaan.

Ambulances

Twee ambulances kwamen ter plaatse om slachtoffers te controleren op eventuele opgelopen verwondingen. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend. Na de aanrijding ontstond er een file. De N33 werd door de politie afgesloten, het verkeer werd omgeleid. Bergingsbedrijf Fruitema uit Oude Pekela heeft beide voertuigen afgesleept. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken bleef één rijstrook afgesloten.